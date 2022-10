De l'autre côté - Tome 02

Le voile entre les mondes est mince. Et quand notre réalité en rencontre une autre, l'horreur n'est jamais loin derrière. AMUSEZ-VOUS BIEN ! Le camping en famille peut être un merveilleux moment, mais pour Parker, Annie et leurs parents, le séjour vire au cauchemar. Après l'attaque de leur mère par un mystérieux volatile, Parker et Annie se retrouvent face à d'étranges créatures qui prennent le contrôle de leur corps. Les deux adolescents essaient tant bien que mal de s'en libérer... Parviendront-ils à convaincre leur entourage qu'il se passe quelque chose d'anormal ? Ou les créatures les posséderont-elles à jamais ?