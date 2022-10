Madame Mouche. Tome 1

Un roman de sorcières à l'humour décapant ! Une sorte de Roald Dahl ou Pierre Gripari moderne. Madame Mouche n'est pas une sorcière ordinaire, car elle est trop gentille et ne ferait pas de mal à un moucheron. Elle utilise ses dons uniquement pour faire du bien, par exemple changer une grenouille en princesse. Mais la Strombola, l'épouvantable présidente des sorcières, lui ordonne pour la mettre à l'épreuve de transformer un enfant en cafard, sous peine d'être exclue de la Guilde des sorcières ! Au cours de sa mission répugnante, Madame Mouche croise sur son chemin sept copains inséparables et turbulents. Voilà qui va lui changer la vie, et pas toujours pour le pire. Parviendra-t-elle avec leur aide à déjouer le plan funeste de la Strombola ?