Drôle de licorne - tome 08 : Mystère et boule de gomme. 08

Exit les licornes gracieuses, douces, délicates ! Boulette la licorne est magique, mais grincheux, gourmand, paresseux, en un mot hilarant ! Joyeux Halloween ! Mira et ses amis ont une semaine pour créer la surprise la plus terrifiante et remporter la quête spéciale de la directrice. Mais au même moment, un mystérieux professeur fait son apparition, monsieur Macabre. Qui est-il ? Un vampire, un loup-garou ou le roi des zombies ? Mira et Boulette sont prêts à tout pour le découvrir...