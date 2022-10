Les Messagers du Dragon Tome 2 : Une rivière de secrets

DECOUVREZ LA NOUVELLE SERIE PASSIONNANTE D'ERIN HUNTER ! Pluie, Feuille et Esprit viennent juste d'apprendre la vérité sur leurs familles. Mais ils ne savent pas tout, loin de là ! Alors qu'ils mènent l'enquête pour dévoiler le mystère de leurs origines, la menace de Nocturne se précise : le faux Messager du Dragon s'appuie sur une ancienne prophétie pour consolider son mensonge et étendre son emprise sur les animaux. Les trois jeunes pandas ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour protéger le Royaume des Bambous de l'imposteur... L'avenir et la paix dépendent de leurs retrouvailles. Mais pourront-ils se réunir à temps ?