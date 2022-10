Champions olympiques, Tous les médaillés d'or du judo français

Tout sur les seize champions olympiques du judo français. Première discipline pourvoyeuse de médailles olympiques (48), le judo compte près de 450. 000 licenciés en France et n'avait encore jamais rendu un tel hommage à ses champions. Ce livre est l'occasion de le faire deux ans avant les J. O. en France, le grand rendez-vous de toutes les disciplines olympiques. Depuis 1964, année de l'entrée du judo aux J. O. , la France a connu 16 champions olympiques, dont David Douillet, le judoka le plus titré de tous les temps (4 fois champion du monde et 2 fois champion olympique), jusqu'à l'avènement d'un autre Français, Teddy Riner (10 fois champion du monde ; 2 fois champion olympique). Mais ce livre rend également hommage aux précurseurs, Angelo Parisi, Thierry Rey, Marc Alexandre. Les femmes (Cécile Nowak, Cathy Fleury, Lucie Décosse, Clarisse Agbegnenou...) ne sont pas oubliées, pas plus que les paralympiques. De même les autres médaillés français et les champions du monde, figurent de cette somme encore jamais rassemblée. En 2024, à Paris, le judo fêtera ses 60 années d'olympisme et, sûrement, sa 50e médaille.