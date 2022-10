Cahier Dr Good ! Je préviens (et je traite) le diabete !

" Le diabète, c'est aujourd'hui un véritable fléau. Plus de 3 millions de personnes en souffrent, sans compter les quelques diabétiques qui s'ignorent. Pourtant, prévenir le diabète, c'est possible. En adoptant, comme toujours, une bonne hygiène de vie, cette maladie de civilisation peut être combattue " Michel Cymes Aujourd'hui, le diabète est devenu un véritable fléau. Cette maladie, en très grande partie liée à nos habitudes de vie, se caractérise par une glycémie trop élevée. Et qui dit excès de sucre dans le sang dit dommages un peu partout dans l'organisme. La bonne nouvelle ? Il est possible de prévenir, voire d'enrayer un diabète de type 2, en modifiant notre hygiène de vie au quotidien. On vous explique tout ce qu'il faut savoir pour prendre soin de vous, sans renoncer à la gourmandise ! Dans ce cahier, on vous donne : Les clés pour comprendre les différents types de diabète et leurs causes, le rôle clé de l'insuline, les symptômes, les facteurs de risque et les traitements. L'assiette IG bas idéale pour équilibrer votre glycémie : les meilleurs aliments IG bas, le rôle des fibres, les conseils pour limiter les hypoglycémies... La bonne hygiène de vie pour lutter contre le diabète : des réflexes ultra-simples pour revoir votre alimentation, adopter une routine d'activité physique, soigner votre sommeil... Une semaine de menus pour normaliser votre glycémie en fonction de votre profil : vous protéger si vous avez déjà du diabète dans votre famille ; rectifier votre alimentation si vous êtes en prédiabète ; perdre du poids en cas de diabète de type 2 déclaré.