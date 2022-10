Carte en mains. Le guide pour apprendre à lire les lignes de la main et se découvrir

Loin des prédictions et diseuses de bonne aventure, voici un guide illustré pour s'initier à la lecture de la main qui dépoussière et démystifie la pratique ! Une méthode pas à pas, ludique et bienveillante, pour déchiffrer sa carte palmaire et mieux se connaître. Avec un poster pour relever ses empreintes, s'approprier son analyse, et découvrir tout son potentiel. SPOILER ALERT : Non, une ligne de vie courte ne présume en rien de notre longévité, tout comme une ligne de coeur discontinue ne prédit pas de cataclysmes amoureux... Les diseuses de bonne aventure n'ont qu'à bien se tenir : la chirologie, ou lecture des mains, c'est avant tout un merveilleux outil de connaissance de soi ! Parce que les mains sont le prolongement de notre esprit, elles contiennent, telle une carte au trésor en perpétuelle évolution, l'histoire de notre vie, les grands traits de notre personnalité, nos schémas mentaux et affectifs, ainsi que notre potentiel ou nos éventuels blocages. Dans ce guide illustré, ELOÏSE MEHARD nous apprend à déchiffrer, strate après strate, notre carte chirologique, à interpréter ses monts, ses lignes et ses glyphes pour explorer notre territoire personnel, tracer nos pistes d'évolution et découvrir tous les trésors enfouis là, juste là, au creux de nos mains. Embarquez, carte en mains, pour un roadtrip palmaire plein de surprises... L'analyse palmaire pas à pas, pour tirer le meilleur parti de vous-même. Des tips en mode self love et des rituels pour chouchouter vos mains. Votre poster détachable pour relever vos empreintes !