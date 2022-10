Puzzle Magali Brueder

Un très beau puzzle de 1 000 pièces grand format 480 X 680 mm d'une illustration inédite d'une artiste, Magali Brueder, recherchée pour ses paysages aux magnifiques couleurs. Ce puzzle de 1000 pièces permet de recomposer une illustration inédite, qui représente un paysage originaL (très grand format : 480 x 680 mm) intitulé Sous les pins aux couleurs dont son autrice, Magali Brueder, a le secret. L'agence de créateurs Klin d'oeil, qui accueille la jeune création, l'expose régulièrement. La pandémie a révélé un regain d'intérêt pour cette activitédu puzzlequi amène concentration et détente, et qui conjugue, ici, le plaisir de trouver une oeuvre originale, jamais vue qui s'incrit totalement dans la tendance des décors et illustrations dont on aime s'entourer. De bons moments en perspective avec une collection qui dépoussière cette activité, longtemps cantonnée à des reproductions d'oeuvres de musées, de photos de chats ou de paysages. Les amateurs de puzzle seront séduits par ce renouvellement.