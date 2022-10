Jeu Mot de passe

Mettez-vous au défi de trouver le mot juste avec cette boîte de jeu ! Plus de 2100 mots à deviner ! La boîte de jeu officielle de l'émission Mot de passe Amusez-vous à faire deviner aux autres joueurs des mots à l'aide de mots-indices, et devinez à votre tour des mots pour gagner des points et remporter la partie ! Vous trouverez dans cette boîte de jeu : 1 dé à 6 couleurs 2 sabliers de 15 seconde et 45 secondes 90 cartes-Jeu avec chacune 6 rubriques 25 cartes Finale Rubrique verte 5 mots à faire découvrir en 45 secondes. 3 indices par mot Rubrique bleue 1 mot à faire découvrir en 15 secondes. Rubrique orange 3 mots sur 6 à faire découvrir en 45 secondes. 3 indices par mot. Prendre les mots dans l'ordre. Si on passe un mot, le mot est perdu. Rubrique violette 3 mots sur 3 à faire découvrir en 45 secondes. 3 indices par mot. Prendre les mots dans l'ordre Rubrique rose 1 mot à faire découvrir en 15 secondes. 3 indices.