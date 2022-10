Un feu sur l'abîme

Prix Hugo 1993 Dans une galaxie où l'évolution technologique et les lois qui la gouvernent dépendent de la place que vous y occupez, il est risqué de s'aventurer en dehors de votre zone. Lorsque la jeune et ambitieuse civilisation humaine libère accidentellement une ancienne intelligence artifificielle, celle-ci - la Perversion - menace l'Univers tout entier. Sans le savoir, deux adolescents rescapés du naufrage d'un vaisseau détiennent entre leurs mains le salut de millions d'espèces intelligentes. Mais ils échouent sur une planète primitive et ceux qui peuvent leur venir en aide se trouvent à des milliers d'annéeslumière. Une terrible course contre la montre s'engage alors...