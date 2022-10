Dictionnaire d'histoire de l'Eglise

Plus de 600 notices, 80 auteurs. Un ouvrage de référence pour tous ceux qui s'intéressent aux thèmes théologiques, aux institutions, aux fonctions, aux titres, aux rites, à la liturgie, bref à tout ce qui a tissé l'histoire de la vie chrétienne. Comment connaître l'histoire de l'Eglise ? Comment comprendre quantité de termes, de concepts aujourd'hui éloignés du vocabulaire de la vie quotidienne ? Pour relever ce défi, quelque quatre-vingts auteurs, provenant de différents continents, ont accepté d'unir leurs connaissances afin de proposer un dictionnaire de consultation facile, qui offre des informations de qualité, non seulement sur des thèmes importants, mais aussi sur des notions et des mots peu connus. Chaque notice aborde la signification des termes et, le cas échéant, leur évolution au cours des siècles. Des renvois à d'autres notices contenues dans le dictionnaire ouvrent des perspectives nouvelles de recherche. Dans l'intention d'ouvrir des pistes de consultation, chaque notice est accompagnée d'une proposition bibliographique succincte : les ouvrages essentiels de référence dans les langues les plus courantes. Enfin, dans un souci d'objectivité, ce dictionnaire se limite strictement à des concepts inhérents à la nature de l'Eglise et à son histoire. Un instrument indispensable.