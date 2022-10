Un si grand désir de silence

Un philosophe célèbre concluait son traité majeur par ces mots : " Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ". Comment interpréter cet aphorisme ? L'échec, le mutisme ? Ou le silence, qui recueille et exhausse ? Notre monde est saturé de bruits et d'images. Ce que nous appelons " être connecté ", c'est en fait, c'est finalement, être pris dans un flux incessant de paroles, de musiques, de vidéos. Un flux dont la vertu devait être de nous relier les uns aux autres, mais dont le vice réel est de nous rendre dépendant. Et tout à coup on s'interroge : comment s'en libérer, comment se déconnecter, comment retrouver non pas la seule possibilité du silence, mais son sens, le sens du silence ? Au milieu du brouhaha, pris dans l'hystérie des cris, des révoltes, des controverses pourquoi ne tenterions-nous pas un pas de côté ? Pourquoi n'essaierions-nous pas simplement, une fois, de nous taire ? Voilà ce à quoi nous invite l'auteure dans une réflexion nourrie de riches références littéraires comme d'anecdotes légères empruntées à son itinéraire personnel. Gratuit, improductif et pour cela, en définitive, profondément plus subversif que tous les slogans, se trouve le silence.