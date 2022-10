Capitale(s). 60 ans d’art urbain à Paris

Plus de 70 artistes français et étrangers, des centaines de photos d'archives et d'oeuvres, des interviews exclusives... Riche de son passé, Paris incarne aussi l'histoire de l'art en marche, celle qui s'écrit sous nos yeux dans les rues. En effet, depuis plus de six décennies, une révolution visuelle est en cours. Elle dérange, interroge, surprend, séduit. Dans l'émergence de ce mouvement artistique devenu planétaire, la capitale a joué un rôle extrêmement important. Des pionniers du pochoir à l'explosion du graffti, des années noires de la répression aux commandes publiques, en passant par le développement de nouvelles techniques et l'arrivée perpétuelle de nouveaux talents... Capitale(s) propose un retour en images sur 60 ans d'un compagnonnage ininterrompu entre la ville et l'art urbain dans toutes ses expressions. Une production protéiforme et pléthorique portée par des artistes venus d'ici et d'ailleurs, attirés par la Ville lumière devenue, au fil du temps, l'une des capitales incontournables et pérennes de l'art urbain.