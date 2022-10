Interieurs japonais

Le regard d'une initiée sur les intérieurs japonais, qu'ils soient somptueux et traditionnels ou bien décalés et économiques, tous représentatifs de l'évolution de l'architecture d'intérieur au Japon. En explorant des intérieurs japonais d'une grande diversité, l'autrice Mihoko Iida offre un regard averti sur l'aménagement intérieur au Japon. Présentant vingt-huit logements à travers le pays - appartements urbains, maisons en bord de mer et lieux de retraite en montagne -, cet ouvrage met en avant des maisons de rêve, mais aussi des espaces fonctionnels alliant vie professionnelle et vie personnelle ainsi que des logements traditionnels. Mihoko Iida met en avant la philosophie japonaise qui veut que les intérieurs japonais intègrent le paysage dans la maison. Elle retrace les influences et l'évolution ininterrompue de l'aménagement intérieur au Japon.