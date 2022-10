Années 70. La Nouvelle photographie française

Enfin, racontée la fabuleuse histoire de la Nouvelle Photographie française dans la subversion des années 70 par ceux qui l'ont connue et vécue ! De 1972 à 1981, la photographie en France opéra un virage pour investir tout l'espace culturel, s'affranchir des ultimes réticences, révolutionner les pratiques artistiques, devenir une source d'études et d'inspiration permettant à une génération entière de s'exprimer en toute liberté. Avec de nombreux textes, témoignages, analyses de critiques, historiens et photographes et plus de 200 images subversives ou politiques de reportage, des portraits, des nus, et des expérimentations. Parmi lesquels Eddy Kuligowski, Bernard Descamps, Bruno Requillart, Claude Batho, Arnaud Claass, Bernard Plossu, Guy Le Querrec, Hervé Gloaguen, Bernard Faucon, Denis Roche, Agnès Varda, Gilles Peress, Michel Dieuzaide, Raymond Depardon, André Laude. , Jean-Claude Lemagny... . En accompagnement de l'exposition au Pavillon des Arts à Montpellier en octobre 2022â¨