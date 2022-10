Espions une histoire vraie

Pourquoi les espions ne cessent de nous fasciner ? Sans doute parce que leurs vies, si éloignées de la banalité des nôtres, sont au croisement de l'histoire, de la littérature et du cinéma. Secret, loyauté, trahison, aventure, solitude, danger, mystification, amour... Leurs histoires ont tous les ingrédients du romanesque et elles sont d'autant plus excitantes qu'elles sont vraies. Mais les espions sont loin d'être tous des héros. Certains sont des losers complets, d'autres de sinistres crapules. Peu importe. Leurs surprenantes trajectoires individuelles questionnent sans cesse. Voici 17 portraits d'espions et d'espionnes de la CIA, du Mossad, du KGB ou de la DGSE qui ont tous un indéniable penchant pour l'aventure et une addiction pour le danger et le secret dont, quand on y goûte, il est difficile de se passer. Ils s'appellent Allen Dulles, Markus Wolf, Mike Harari, Mathilde Carré, dite "La Chatte" , Kim Philby, Oleg Gordievsky, Alexandre Orlov, Noor Inayat Khan, Rafi Eitan, Marita Lorenz, Dominique Prieur, Christel et Günter Guillaume, Amaryllis Fox, Anna Chapman, Julius et Ethel Rosenberg, Philip Agee et Bernard Bours