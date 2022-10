Le livre des 1000 pourquoi. et les 1000 réponses qui vont avec

"Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles ? Pourquoi le drapeau olympique compte-t-il 5 anneaux ? Pourquoi les tournesols suivent-ils le soleil ? Pourquoi ne voit-on pas les étoiles le jour ? Pourquoi a-t-on la chair de poule quand il fait froid ? Je m'appelle Léo et, depuis que je suis petit, je pose toutes sortes de questions. Je les ai rassemblées, j'ai trouvé des explications pour y répondre, et j'ai même ajouté des expériences, des énigmes, des anecdotes et des jeux. Mon livre va être... le meilleur du monde ! " Sciences, nature, histoire, géographie, art, mais aussi inventions, grandes découvertes, penseurs, artistes... ce petit garçon, comme beaucoup d'enfants de son âge, veut tout savoir ! Grâce à ce livre, les petits curieux découvriront les réponses à toutes les questions qu'ils se posent !