Petite histoire de la presse chinoise. De sa prehistoire a nos jours

Comme en témoignent les très divers moyens qu'elle a trouvés pour s'exprimer : romans et chansons populaires, théâtre, inscriptions sur des éléments de l'espace public..., l'opinion publique en Chine a de tout temps été d'une grande vitalité. Tout aussi ancien est l'intérêt marqué des Chinois pour les plus infimes ressorts du déroulement de l'Histoire. Toutefois, si l'information a tôt constitué une question de haute importance en Chine, c'est d'abord parce qu'elle était l'une des principales clés de l'administration d'un vaste empire. La Chine, notoirement en avance dans la fabrication du papier, a aussi très tôt mis au point certains procédés d'impression. Le premier est la xylographie. Au fil du temps, cette technique s'est popularisée, permettant l'impression d'un certain nombre de "?petits journaux?". Une autre découverte technique a fait faire un pas de géant à l'imprimerie au milieu du xie siècle : l'invention de la typographie avec des caractères mobiles en porcelaine. Ce sont les grands titres, parmi les plus influents ou emblématiques, de la presse moderne chinoise que nous présentons ici. Tout en distinguant de grandes phases historiques, nous avons fait des entorses à l'ordre chronologique. Les unes sont liées à la vie rarement linéaire des titres ainsi qu'à leur longévité extrêmement variable, allant pour certains de quelques semaines à plusieurs décennies pour d'autres. Ainsi est-ce en fonction de l'importance qu'ils ont à moment donné revêtue, et non de leur date d'apparition, que nous avons mentionné certains titres à la durée de vie particulièrement longue, enjambant les époques. Les différentes périodes que nous avons établies sont également censées refléter les mutations intervenues dans la conception du rôle de la presse qu'ont pu successivement avoir les fondateurs de titres. L'appropriation progressive par le plus grand nombre de la presse témoigne de l'entrée dans la vie des gens ordinaires de l'un des grands moyens de communication moderne. La presse en tant que possible instrument d'expression d'une opinion publique connaît au demeurant un sort toujours relativement précaire, ce qui l'expose à être assez régulièrement concurrencée par d'autres moyens d'expression plus traditionnels – et parfois plus rudimentaires, tels les fameux dazibao, affiches murales en "?grands caractères?"...