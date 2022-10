Guérir la civilisation, guérir l'Homme

La guérison de l'homme passera-t-elle par la guérison de la civilisation ? Un texte puissant sur notre avenir d'humains Au cours de sa longue évolution, l'Homme a dû faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Il a su mobiliser des ressources physiques, psychiques, énergétiques et spirituelles afin de survivre, puis de construire des sociétés toujours plus sophistiquées afin de répondre à ses besoins et à ses ambitions. Aujourd'hui se pose la question de la croissance exponentielle de la population mondiale et de ses conséquences en matière d'écologie mais aussi de santé. L'homme aurait-il atteint les limites de ses facultés adaptatives ? Ne serait-il pas en train de se désadapter face au décalage grandissant entre ses ressources individuelles et les sollicitations de son environnement ? Les maladies dites " de civilisation " - cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. - comme les pandémies récentes - VIH, COVID -, en pleine expansion depuis un demi-siècle, sont autant de signaux d'alerte. Les sociétés modernes cherchent à les combattre, mais il semblerait que ce combat soit de plus en plus difficile à gagner. C'est pourtant un véritable défi sanitaire pour les générations futures. Au-delà de ce constat, l'auteur propose de s'interroger sur les causes d'une telle dégradation de la santé, particulièrement au sein de nos sociétés modernes.