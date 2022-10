Votre super pouvoir de transformation - Guide pratique et concret pour accompagner votre évolution

Déclenchez votre super pouvoir de transformation intérieure ! Ce livre est plus qu'un ouvrage de développement personnel. Il est un guide très concret et très aidant qui met en lumière des situations de notre vie aussi bien personnelles que professionnelles avec des solutions et des outils très réalistes et adaptés. GUIDE COMPLET Il traite les principales questions de développement personnel allant des relations personnelles aux relations professionnelles, avec des thèmes forts comme la sécurité intérieure, les émotions, l'estime de soi, la légitimité, la confiance en soi, l'affirmation de soi, la communication et le pouvoir de l'intention. NOUVELLE LECTURE DE SON QUOTIDIEN ET IMMENSE BOITE A OUTILS En plus d'une grille de lecture très claire des situations proposées, Carole Bourdeau nous offre une immense boîte à outils et aussi son vécu qu'elle illustre parfaitement d'exemples très concrets, sans oublier la trousse d'urgence à la fin du livre où sont proposés des trucs et astuces très simples pour se dépétrer de situations délicates. Son témoignage très fort à la fin de l'ouvrage vient nous rappeler combien nous avons raison de croire en notre pouvoir de transformation, aidés par des professionnels du terrain.