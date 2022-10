Chroniques du Wyoming

12 mois dans une cabin du Wyoming, sans eau ni électricité : c'est le défi un peu fou d'un amoureux des grands espaces. Un voyage en images, une aventure inspirante pour randonneurs, amoureux de la nature et passionnés de la faune. Un sentiment d'apaisement, loin du stress de notre monde moderne et archi connecté, la sensation retrouvée de faire partie d'un grand tout, au plus près des animaux et d'une nature (presque) intacte. Au coeur des montagnes Rocheuses du Wyoming, dans l'Ouest américain, l'auteur nous entraîne dans un récit hors du commun : une parenthèse d'un an avec ses quatre mustangs pour compagnie, au gré des plaisirs simples, de la vie au fil des saisons et de la météo. En s'échappant de la frénésie de notre société, il se redécouvre et trouve un nouveau souffle dans ces " immensités hors du temps ". Les conditions de vie ne sont pas toujours simples dans cet Etat où l'hiver est long et rigoureux, les températures extrêmes et les moyens de communication très limités. En 12 chapitres, comme autant de lunaisons en une année, l'auteur partage son expérience de vie à l'état sauvage. Thierry Lhermitte, préfacier et cavalier émérite, est pris en photo sur le site décrit dans l'ouvrage ; il a accompagné l'auteur en randonnée équestre dans les montagnes Rocheuses.