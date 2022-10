Rugby en choeurs. Des hymnes et des hommes : voyage en pays d'ovalie

Irlande-Argentine, coupe du monde 2015, Cardiff. L'ambiance en tribunes est incandescente bien avant le coup d'envoi. Le moment des hymnes sous le toit fermé du plus beau stade du monde me fait vibrer de tout mon corps. L'idée du livre était née. Comment les acteurs ont-ils vécu ce moment ? Qu'ont-ils pensé, ressenti ? On évoque souvent les performances, rarement les émotions pourtant essentielles dans le sport de haut niveau. Même les plus grands joueurs ont eu leur moment de doute, de peur et de stress. Ils racontent comment gérer ces instants et reviennent sur leurs plus belles émotions. Saviez-vous que dans les années 80, La Marseillaise n'était pas chantée ? Que Christian Califano " parlait " à La Marseillaise ? Que Fabien Pelous et Imanol Harinordoquy ne l'ont presque jamais chantée, par superstition ? Que, malgré ses 142 sélections, il est arrivé à Sergio Parisse de ne même pas réussir à chanter, submergé par l'émotion ? Que Conrad Smith préférait s'aligner à côté de joueurs qui aimaient chanter comme lui ? Que Will Carling n'est pas particulièrement fan de son hymne ? Que tout nouveau capé écossais se doit de chanter l'hymne devant tous ses coéquipiers la veille du match ? Pour chaque nation, un hymne (ou deux), des paroles, une histoire et surtout des émotions et souvenirs différents pour chaque joueur. Ou comment se replonger dans l'histoire de ce sport et appréhender différemment ce moment essentiel qu'est celui des hymnes. A quelques mois de la coupe du monde de rugby 2023, en France.