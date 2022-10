Messi. La biographie

Malgré la gloire, malgré l'adulation mondiale, malgré les six Ballons d'Or, on connaît très peu de choses sur la vie de Lionel Messi, dont l'arrivée au Paris Saint-Germain cet été a suscité un enthousiasme incomparable, bien au-delà des seuls supporters du club parisien. Son humilité et sa discrétion le tiennent à l'abri des spotlights, et il a toujours su protéger sa vie privée et préserver sa famille. Comment le gamin de Rosario, en Argentine, est-il devenu le plus grand footballeur de tous les temps ? Pour répondre à cette question, l'auteur, le journaliste espagnol Guillem Balague, a eu accès comme personne avant lui au premier cercle de Messi : ses entraîneurs successifs, ses coéquipiers, sa famille, et bien sûr le joueur lui-même, qui se livre notamment avec sincérité sur ses premières impressions de néo-Parisien. Pep Guardiola s'est prêté au jeu lui aussi, livrant une analyse exclusive et en profondeur de ce qui fait le génie de ce joueur hors normes. Le résultat ? LA biographie de référence, et le récit documenté et passionnant de ce mystère magnifique nommé Lionel Messi.