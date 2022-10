Archéologie et histoire culturelle du lait et du fromage. Âge du Fer, Antiquité et Moyen Âge

Connaissez-vous Tyro, souveraine d'une île-fromage au centre de laquelle s'élève un temple bâti en l'honneur de Galatée ? Tyro est en quelque sorte reine du lait et du fromage, tirée de l'imagination féconde de Lucien de Samosate. Cet auteur grec du IIe s. ap. J. -C. crée un monde fantasque qui est l'inverse du nôtre, un royaume où les travaux agricoles n'ont pas lieu d'être car il suffit de manger le sol fait de fromage, où l'élevage est inutile car c'est la vigne qui donne du lait. La frontière entre le végétal et l'animal est abolie ainsi que celle entre barbarie et civilisation ; n'existe plus que la pureté du lait et une existence simple sur une terre fromagère métaphore d'abondance. Le lait (et ses dérivés) est un aliment privilégié, à la fois fonctionnel et symbolique. Fonctionnel pour sa simplicité de fabrication et ses qualités nutritives (on parle d'alicament ou de "functional food") ; symbolique par son origine animale et rustique, sa couleur blanche, sa capacité à changer de nature (évoluer du liquide au solide), les récits d'allaitements divins, son intégration dans nombre d'actes rituels. Et enfin, on oublie trop souvent que le lait (et ses dérivés) n'est pas qu'un aliment, étant amplement employé dans les recettes médicinales et magico-thérapeutiques ainsi qu'en cosmétique. Comme nous le constatons, Tyro est une reine aux multiples visages