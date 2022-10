La France fantastique. 40 itinéraires au pays des légendes

Une véritable plongée dans la France des druides et des fées, à la croisée du fantastique et de l'histoire. Depuis l'enfance, Dimitri de Larocque Latour vagabonde dans les châteaux en ruine, au point de confondre son regard avec celui des fantômes. D'ailleurs, observez bien certaines de ses envoûtantes photographies ; des visages apparaissent entre les nénuphars, et la fameuse dame blanche surgit parfois entre deux arbres... Des châteaux du Valois aux monts du Cantal, des sommets d'Alsace aux cavernes du Périgord, en passant par la forêt de Brocéliande, voici un voyage extraordinaire, dans les pas d'un chasseur de légendes ; des cartes détaillées, entre réel et imaginaire, des gravures de créatures fantastiques pour apprendre à reconnaître une vouivre d'une garache, sans oublier des rencontres avec Mélusine, la Tarasque ou encore les deux amants... Partez sur les traces des êtres merveilleux qui peuplent forêts et châteaux de nos contrées !