Îles secrètes en Europe. 50 idées pour prendre le large

Aux antipodes de stars comme Capri, Santorin ou Ibiza, ces îles plus confidentielles promettent des séjours inédits, à l'écart des foules, mais tout aussi riches ! Sauvages ou habitées, elles réservent des trésors de plages, criques, petits ports de charme, volcans, montagnes, dunes, falaises, réserves sous-marines, eaux bleu marine ou turquoise... Des paysages d'une infinité variété sous toutes les latitudes, de la mer de Norvège à la mer Egée, en passant par l'Atlantique et la Baltique... et même les lacs italiens ou finlandais. Ces voyages augurent de belles rencontres avec les îliens, toujours à l'écoute des éléments et de la nature. Mais aussi des expériences entre ciel et terre : dormir dans un phare à l'île Vierge, jouer les Robinson aux îles Kornati, accompagner les pêcheurs dans l'archipel de Solund, se baigner dans des piscines volcaniques à Faial... Venez, on vous embarque hors des courants battus !