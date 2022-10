Défi de la fraternité (Le). Clés de lecture de l'encyclique Fratelli tutti

L'encyclique Fratelli tutti est un document exceptionnel. Le pape François s'adresse à tous, croyants et non croyants, sur la base d'une commune humanité et d'un même destin qui nous lient l'un à l'autre. Dans le contexte actuel, difficile et confus, il ose rêver que la fraternité universelle est possible si nous acceptons de franchir le pas vers un dialogue sincère et lucide, au-delà de nos différences. L'ouvrage entend contribuer à ce dialogue en rassemblant des prises de position de personnalités venant d'horizons différents : catholiques et protestants, juifs et musulmans, avec des réflexions sur l'éthique sociale, la politique, l'économie, le droits humains, l'écologie... Une humble ambition est à l'origine de ces contributions : montrer que la différence, reconnue et intégrée, n'est pas un obstacle à la fraternité humaine, mais le socle qui la rend possible. Les collaborateurs : George Augustin, théologien (Allemagne) ; François Biltgen, juriste (Luxembourg) ; John Hope Bryant, entrepreneur, Fondation HOPE (Etats-Unis) ; Bruno Forte, théologien et évêque (Italie) ; Luis Gonzalez-Carvajal Santabarbara, théologien (Espagne) ; Walter Kasper, théologien et cardinal (Allemagne) ; Terrence Keeley, philosophe (Etats-Unis) ; Andrea Riccardi, historien (Italie) ; Thomas Söding, théologien (Allemagne).