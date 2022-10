Ecrit en 1267 le De signis du franciscain anglais Roger Bacon, proposé ici en une traduction française inédite, est l'un des grands textes philosophiques du Moyen Age. Situé au coeur des controverses sémantiques, logiques, psychologiques et ontologiques qui nourrissent les débats entre Paris et Oxford, il intègre l'apport des traditions aristotélicienne et augustinienne pour proposer une théorie des signes qui se fonde sur une double relation du signe à l'interprète et au signifié, et accorde la primauté à l'interprète lequel détermine et modifie " selon son bon plaisir " la signification du signe. Le commentaire continu du texte, un avant-propos historiographique, une introduction sur la genèse de l'oeuvre et plusieurs annexes offrent une présentation d'ensemble de la philosophie du langage du XIIIe siècle, dans sa double dimension sémantique et pragmatique.