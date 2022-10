Calendrier Langue et culture françaises 2023. édition 2023 - Drôles de cabanes et jolis cabanons

Une année de questions pour perfectionner ses connaissances en français, en découvrant la diversité culturelle et paysagère de la France des vacances. Chaque jour, excepté les week-ends, une question de français à résoudre : orthographe, grammaire, vocabulaire, culture générale, etc. Tous les registres de langue sont abordés. Chaque mois, une drôle de cabane ou un joli cabanon viennent illustrer la diversité et la beauté du territoire de France et d'outre-mer. Les réponses sont rassemblées en format court en dernière page du calendrier et présentées de façon détaillée dans le livret des réponses offert. Un combo gagnant à la fois ludique et culturel.