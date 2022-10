Afriques Musiques - une histoire des rythmes africains

La richesse musicale du continent africain, ses influences, ses genres, et son histoire Rythmée, nuancée et prolifique, l'histoire de la musique africaine reste néanmoins méconnue. Inspirée par le jazz et les musiques cubaines, sa richesse musicale et sa diversité sont à l'origine de son influence mondiale. Florent Mazzoleni, auteur, photographe, producteur et journaliste spécialisé dans la musique, décortique les différents genres et origines de la musique du continent africain, de la rumba congolaise aux sons d'Afrique centrale, en passant par l'afrobeatz.