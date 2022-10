Janvier 2034. Destiny assiste au discours sur l'état de l'Union prononcé par le président des Etats-Unis. Dans une économie en pleine croissance, à la pointe de l'innovation technologique et scientifique, les mégafeux, les sécheresses et les inondations ravagent le pays. La planète sera bientôt invivable. Le Président prend, enfin, la mesure du danger et propose une solution radicale. Une fiction glac ? ante sur l'urgence climatique.