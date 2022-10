Un jeune garçon, aux prises avec un grand-père tyrannique et chasseur, se métamorphose mystérieusement en faon... Suite à la séparation soudaine de ses parents, Antoine est confié par son père à ses grands-parents. Il s'ennuie ferme dans cette grande maison isolée, entre une grand-mère qui l'étouffe et un grand-père colérique. Un beau jour, Antoine est contraint d'accompagner son grand-père à la cueillette aux champignons. Il tombe alors sur un spécimen étrange. A peine l'a-t-il touché qu'il s'évanouit. A son réveil, il n'est plus un enfant de dix ans mais un faon. Condamné à se débrouiller et à grandir seul dans la forêt, il doit apprendre à vivre dans son nouvel environnement et à en éviter les dangers. Son grand-père, chasseur expérimenté, n'en est pas le moindre. Alors que la grand-mère pleure l'enfant disparu, son mari parcourt la forêt fusil au point, à la recherche de son gibier préféré. Cette course-poursuite atteindra son funeste point d'orgue au moment de la rencontre entre le petit-fils et son grand-père, au coeur des paysages qui ont fait l'histoire familiale. Les trompettes de la mort touche plusieurs cordes sensibles de notre époque, de la relation entre générations à notre rapport bouleversé à la nature. Les antagonismes y prennent corps et les tensions qui en découlent revêtent la forme d'une terrible partie de chasse.