Comprendre la lumière. Trucs et techniques pour peindre sur le vif

Un ouvrage pour comprendre comment utiliser l'ombre et la lumière dans ses croquis sur le vif. Que ce soit pour capturer les subtilités de la lumière dans un paysage, ou des éclairages en ville, par la couleur et le jeu des valeurs. La lumière est fondamentale pour donner du relief à une image et traduire des impressions (douceur ou contrastes). Katie Woodward s'attache en particulier : - au travail des valeurs (nuances des couleurs du clair au foncé) pour produire un maximum d'effets - à utiliser son carnet de croquis pour expérimenter ombres et lumières naturelles et artificielles - à montrer les différentes options possibles dans de nombreuses situations types grâce aux exemples d'oeuvres d'urban sketchers reconnus.