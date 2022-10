Allez, ça va bien se passer - Tips de survie et antidotes pour étudiants infirmiers

Le nouveau livre de l'infirmière-humoriste Caroline Estremo : un livre pour informer et déstresser les étudiants infirmiers ! Les stages inf', c'est dur quand on est stagiaire... Et quand on est tuteur ! Après ses deux premiers livres retraçant son parcours d'infirmière et ses débuts dans l'humour, Caroline Estremo revient sur ses années d'études, à la fois difficiles et merveilleuses. Entremêlant témoignages, anecdotes personnelles et conseils avisés, elle livre ici le guide qu'elle aurait aimé avoir pour l'accompagner dans ses études, et au-delà. Car s'il n'est jamais simple d'être stagiaire, il est parfois encore plus difficile d'être un bon tuteur de stage... Un témoignage sincère et rempli d'autodérision ! Préface rédigée par la FNESI.