Le bon savoir du fromage

Le livre pour choisir, déguster, cuisiner le fromage en fin connaisseur ! Partir à la rencontre des territoires du fromage, des races laitières, en apprendre plus sur les méthodes de fabrication et redécouvrir des préparations culinaires régionales... Pierre Coulon nous raconte tout, de la petite à la grande Histoire, pour ne plus composer son plateau bêêêtement et vivre sa passion fromage au grand jour.