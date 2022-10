LA SCPI POUR LES NULS - société civile de placement immobilier

Egalement appelée "pierre-papier", la SCPI est un formidable placement financier mettant l'investissement immobilier à la portée de tous ! Les épargnants français sont souvent tentés de placer leurs économies dans l'immobilier, réputé plus sûr que les placements financiers, plus volatiles et aléatoires (surtout lorsqu'on en n'est pas spécialiste ! ). Encore faut-il avoir un capital déjà constitué... C'est là que la SCPI (Société civile de placement immobilier) est intéressante : en achetant non pas un bien mais des parts du portefeuille immobilier détenu par une SCPI, l'épargnant investit la somme qu'il a sa disposition et perçoit des revenus sans avoir à s'occuper de la gestion locative. Il s'agit d'un placement collectif permettant d'investir dans l'immobilier de manière indirecte. Ce livre, unique sur le sujet, permettra à tout un chacun de découvrir et comprendre le fonctionnement d'une SCPI et de trouver tous les conseils pour bien acheter ses parts, puis bien gérer son investissement.