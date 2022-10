FOODANIME - Recettes de vos dessins animés préférés

Plus de 50 recettes pour les grands geeks et les petits : c'est l'heure de vous régaler devant votre dessin animé préféré ! Qui n'a jamais rêvé de dévorer une pizza avec les tortues Ninja, de croquer dans le donut d'Homer devant un épisode des Simpson, de mettre la main sur l'ingrédient secret du pâté de crabe qui régale tous les habitants de Bikini Bottom, ou encore de déguster les lasagnes de Garfield en se frottant la panse ? Avec Foodanime, mangez comme vos personnages favoris ! Recréez tous les plats iconiques de votre enfance (et, soyons honnête, votre vie d'adulte), plongez avec délice dans l'univers culinaire des plus célèbres dessins animés, et découvrez toutes les anecdotes croustillantes que vous ignoriez à leur sujet.