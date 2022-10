Le Tarot réinterprété par deux véritables sorcières ! Le Tarot de la Sagesse des Sorcières vous amène au coeur de ce que signifie être une Sorcière, une sage qui vit dans le respect de la terre, de la vie et de la magie divine qui nous relie tous. Et vous n'avez pas besoin d'être une sorcière pour bénéficier de sa sagesse. Ce tarot révolutionnaire s'adresse aux chercheurs de toutes les spiritualités, de tous les âges, de toutes les races et de toutes les identités sexuelles, avec des images culturellement diverses et une sagesse universelle. En vous aidant à voir et à créer l'avenir auquel vous aspirez, le Tarot de la Sagesse des Sorcières est de la magie en action. Les Arcanes majeurs offrent un chemin vers la conscience de soi et l'épanouissement qui vous emmène dans le monde naturel plutôt que de vous en éloigner. Les cartes des arcanes mineurs partagent les enseignements des forces vivantes de l'air, du feu, de l'eau et de la terre et révèlent la magie sauvage, sage et divine de la nature et de la nature humaine, ainsi que l'amour de la Terre Mère.