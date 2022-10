One-Punch Man Tome 25 . Edition collector

Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui va vous mettre K. O. !! Pri-Pri Prisonnier se retrouve soudainement face à Garoh dans le labyrinthe souterrain du repaire des monstres. Et pas de bol pour lui, le chasseur de héros semble plus fort que jamais... Pendant ce temps, Saitama décide de faire équipe avec Flashy Flash, tandis qu'à la surface, les héros de classe A se font malmener par Miaou. C'est alors que Mecavalier entre en piste !!