Émotions, Vibrations, Intuition, Nouvelle édition. Mettez le monde vibratoire au service de votre intuition

Entrez dans le monde de l'intuition et des plans vibratoires ! Vous venez de retourner ce livre car vous vous demandez si vous devez le lire. Et si, plutôt que de vous laisser influencer par les mots, vous appreniez à observer votre corps pour prendre la décision juste pour vous. Votre corps, grâce à vos sensations et émotions, est une antenne entre le monde qui vous entoure et Vous. Prendre conscience que vous êtes une vibration en communication permanente avec tout ce qui est, vous permettra d'accéder facilement à votre intuition et de vivre une vie en adéquation avec votre Etre véritable. Explorez le pouvoir qui sommeille en vous grâce à de nombreux conseils, témoignages et exercices simples à appliquer dans cette nouvelle édition enrichie pour vous offrir encore plus de clefs pour vous connecter au monde vibratoire. à propos de l'auteure : Johanna Hani est enseignante spirituelle et thérapeute. Elle anime des ateliers sur la spiritualité et l'intuition depuis plus de 10 ans. Passionnée par la transmission, elle aime créer et développer de nouvelles techniques et des outils qui permettent de démystifier et de rendre plus accessible le monde spirituel.