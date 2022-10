Le Festin des Sorcières. Grimoire de cuisine magique

Recréez un festin païen d'agneau rôti au lait et au miel, célébrez un anniversaire Gémeaux avec une fondue aux herbes suivie d'une pavlova à la citronnelle, alignez-vous aux plaisirs de Vénus, créez des sigils en cuisine, vivez l'effervescence de l'équinoxe de printemps... Le festin est souvent l'occasion d'un rassemblement entre famille et amis, entre humains et dieux. Rempli de connaissances anciennes, de conseils pratiques et d'expertise en sorcellerie, ce livre vous aidera à développer votre pratique grâce à la créativité culinaire. Avec la sorcière, herboriste et chef Melissa Jayne Madara comme guide, vous explorerez cinq facettes de l'occultisme à travers la nourriture : recettes traditionnelles, roue du zodiaque, repas de dévotion aux planètes, fêtes saisonnières pour célébrer les solstices et les équinoxes, et sortilèges pratiques. Rassemblez, partagez et redécouvrez le plus fondamental des rituels humains : le plaisir divin des sens et de l'âme. Un indispensable pour découvrir l'art décadent et séduisant de la cuisine magique !