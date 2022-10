Alicia n'avait que 20 ans lorsque Living on the Earth a été publié : ce qui n'était à l'origine qu'une brochure consignant les savoirs nécessaires pour opérer un retour à la terre est devenu un best-seller et le symbole de toute une génération. Enfin traduit en français, à l'occasion de son 50e anniversaire, Vivre sur la Terre est une invitation au bonheur et à la liberté ! A 19 ans, après des études d'art et de mode, Alicia rejoint une communauté hippie en Californie où, très vite, elle se met à consigner et illustrer les savoirs des gens qui l'entourent. Un an plus tard, ce qui ne devait être qu'une simple brochure à l'usage des membres de la communauté devient un livre et connaît un immense succès : en deux semaines seulement, les 10 000 exemplaires édités par The Bookworks sont épuisés. La seconde édition publiée par Random House se vendra quant à elle à 350 000 exemplaires en 10 ans. A l'image de son autrice et des années qui l'ont vu naître, Vivre sur la Terre ne répond à aucune règle. Il se construit au fil des expériences vécues, relatées et illustrées par Alicia. On y trouve tout : comment fabriquer des produits de beauté et d'entretien mais aussi des outils ou des instruments de musique, jardiner, conserver et cuisiner ses récoltes, bivouaquer, coudre sans machine, et même accoucher naturellement, etc. Le tout est magnifiquement illustré de dessins au trait qui se mêlent à la graphie d'Alicia et font de ce livre une véritable oeuvre d'art ! A l'heure où les modes de vies écolos sont de plus en plus plébiscités et considérés comme " modernes ", ce livre nous rappelle qu'il y a 50 ans émergeait toute une génération de pionniers de la décroissance. Peace & Love !