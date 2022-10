La consommation sous contrainte. Les leçons de la crise Covid-19

Autour des années 2000, avec l'émergence de la Chine, le futur est devenu en 20 ans un monde exotique à découvrir, un monde instable, sans point de repère évident et pour lequel les outils disciplinaires traditionnels de son exploration se révèlent peu adaptés. La crise sanitaire va remettre au goût du jour le rôle régulateur de l'Etat. Elle met en évidence l'émergence d'un nouveau monde, celui de la consommation sous contrainte qui rentre en tension avec les idéaux, les valeurs démocratiques, celles de justice ou de sobriété écologique. Le cercle de l'ObSoCo se propose d'explorer ce nouvel univers de contraintes et d'incertitudes qui naît de la Covid-19, grâce au croisement d'approches économiques, anthropologiques, psychanalytiques, juridiques et en sciences de gestion appliquées à l'analyse de l'évolution des modes de vie, à la crise logistique de 2021/2022, à l'émergence de nouvelles conventions marchandes et d'une nouvelle géographie mentale, aux pratiques du bricolage, des comportements éco-responsables et des entreprises responsables. Le livre se ferme sur une question ouverte, celle du poids des idéaux et des contraintes dans les comportements des consommateurs. Dirigé par Dominique Desjeux et Philippe Moati, avec les contributions de François Attali, Christophe Benavent, Enrico Colla, Catherine Chastenet de Géry, Dominique Desjeux, LaurenceClaire Lemmet, Philippe Moati, Adeline Ochs, Marc Prieto, Assen Slim et Pierre Volle.