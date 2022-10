J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond

John Muir fut un écologiste révolutionnaire qui refusa une vie de labeur pour vivre en totale autonomie dans la nature. Clément Baloup a adapté en bande dessinée la biographie d'Alexis Jenni. "? C'est l'homme le plus libre que j'ai jamais rencontré? ", disait de lui Theodore Roosevelt. Après plusieurs jours passés dans la forêt avec le président des Etats-Unis, John Muir parvient à convaincre ce dernier de l'importance de prendre des mesures pour protéger la nature sauvage. Ainsi sont créés les premiers parcs nationaux, dont le célèbre Yosemite. C'est le fil conducteur du scénario de Clément Baloup, qui nous mène à travers les grands chemins qu'emprunta ce pionnier de l'écologie aux allures de prophète. Très tôt, ce génie autodidacte - inventeur de machines géniales dès l'adolescence, philosophe, brillant écrivain, mais aussi naturaliste, zoologue et glaciologue - a choisi de renoncer à la nouvelle société industrielle et industrieuse pour vivre en immersion et en autonomie dans la nature. Ses albums ayant trait au Vietnam ont reçu le Prix du jury oecuménique au festival de BD d'Angoulême (2011) ; le Prix Melouah Moliterni (2011) ; le Prix coup de coeur de Médecins Sans Frontières (2011) ; le Prix coup de coeur Michelin (2012), le Prix Nouveau Mangaka (2012) ; le Prix du meilleur album au festival BD de Moulins (2014).