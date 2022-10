Fais-moi une place. 0

Juliette chante l'amour sur scène tous les soirs, sans trop y croire. Quand elle se retrouve à la rue, elle accepte une drôle de mission : jouer les dames de compagnie pour une grand-mère aussi seule que guindée, en lui chantant ses airs préférés. Mais une nuit, un inconnu vient s'installer juste sous les toits, au dernier étage de cet hôtel particulier perché sur les hauteurs de Montmartre : un mystérieux brun aux cheveux longs, à la barbe mal taillée, au regard noir et au verbe rare. Entre Juliette, la chanteuse libre et romantique, Suzanne, la vieille dame snob et attachante, et Laszlo, le ténébreux aussi attirant que dangereux, cette colocation forcée s'annonce... compliquée. A moins que chacun accepte de faire une petite place à l'autre ? Dans une ambiance douce et joyeuse, Emma Green parvient à instiller une tension irrépressible entre ses personnages. Une histoire pétillante et parfaitement maîtrisée !