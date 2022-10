J'aime pas Noël ni les voleurs de taxis !. 0

Elle croit avoir déjà vécu des réveillons improbables, mais elle n'a encore rien vu ! Lia déteste Noël. Elle se maudit déjà d'avoir accepté de passer les fêtes dans un petit chalet, enfermée avec sa soeur et ses potes coincés. Et elle se maudit davantage quand elle découvre que Dylan - un inconnu qui lui a piqué son taxi, s'est moqué d'elle et lui a donné beaucoup trop chaud dans un ascenseur - est également du voyage ! Le réveillon s'annonce encore plus catastrophique que d'habitude et Lia espère fort ne pas commettre de meurtre avant la nouvelle année. Mais ça, c'est loin d'être gagné, surtout quand Dylan la rend aussi folle de désir que folle tout court...