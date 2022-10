FévrierA 1977 - L'incendie punk fait rage, le rock fait sa révolution. Joe naît le jour où The Clash enregistre son premier album à Londres. De mère connue, Angie, jeune héritière devenue la lumineuse muse des stars du rock. De père connu, sans que sa mère soit en mesure de préciser son identité - ses amants célèbres sont trop nombreux, il faudrait multiplier les tests ADN. Son père pourrait aussi bien être un membre de Led Zeppelin, des Rolling Stones ou de The Who, peu importe. L'enfant aurait pu être prénommé Jimmy, Mick ou Keith, mais sa mère choisit Joe. A cause de Joe Strummer, figure héroïque du groupe The Clash, avec qui elle entretient un lien platonique, une fusion spirituelle. Décembre 2022 - Vingt ans après la mort de Strummer, Joe se souvient et revient sur les traces de son passé fait de photos et de souvenirs. Un passé dont le centre de gravité est l'épopée des Clash. Hey Joe est une fresque électrique, un roman sec et déjanté, la quête d'un homme amoureux de sa mère et portant le poids, l'absence, d'un père aux multiples figures. C'est le 20e anniversaire de la mort de Joe Strummer, le leader des Clash.