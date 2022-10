Qu'est-ce que l'amour. Du biologique au culturel. - Tome 13 Essentiels

Un numéro spécial sur l'amour sous toutes ses formes vu à travers le prisme des sciences sociales. Un numéro complet sur un sujet qui nous préoccupe tous. Pourquoi les passions amoureuses et l'aspiration à vivre en couple sont-elles aussi centrales dans les préoccupations humaines ? Au-delà du désir sexuel, toute la gamme des émotions, du coup de foudre à l'amour romantique en passant par les amours platoniques et éternels, montre que le sentiment amoureux est aussi fait de besoin de reconnaissance et d'attachement et engendre la détresse lorsqu'il vient à s'évanouir. Pourquoi certains milliardaires deviennent-ils des grands philanthropes ? Pourquoi les stars mondiales sont-elles si nombreuses à s'investir dans des actions humanitaires ? La richesse, la célébrité ne sauraient suffire à remplir leur vie. Ils ont besoin, eux aussi, d'être reconnus et aimés. Et tous ces sentiments ne sont pas une exclusivité humaine ! Séduction, parades, bécotage, tendresse, protection, ou même jalousie et tristesse se retrouvent aussi chez les animaux... L'être humain est un animal social, disait déjà Aristote. Et l'on sait aujourd'hui que le besoin d'amour sous toutes ses formes est l'un des motifs profonds indispensables à sa vie et à son équilibre : qu'il soit sexuel ou conjugal, parental, fait d'amitié, d'attachement, d'empathie ou même simplement de reconnaissance, le besoin d'amour gouverne les vies humaines et se trouve à la source du lien social.