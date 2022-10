Qui a fait ça ?.

Un livre subit tout un tas de mauvais traitements : qui donc l'a griffé ? Qui lui a fait caca dessus ? Qui a croqué l'un de ses coins ? L'enfant trouvera la réponse en soulevant le volet... Des indices sont cachés et aideront l'enfant à trouver le coupable : les pattes de l'animal, les dents du loup, les traces de dents de la souris, etc. Un livre devinette, joyeux et impertinent !