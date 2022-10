Rio de Janeiro, en couleurs et en relief (à travers les photos du Voyage en Amérique du Sud d’Albert Kahn – 1909)

Le bicentenaire de l'indépendance du Brésil (1822) est l'occasion de (re)découvrir le fonds méconnu du "âVoyage en Amérique du Sudâ" d'Albert Kahn, et en particulier les vues de Rio de Janeiro. L'exposition du musée du Nouveau Monde et l'ouvrage qui l'accompagne s'inscrivent ainsi dans l'histoire du regard photographique français sur le Brésil et apportent un éclairage nouveau sur ce fonds inédit. Il s'agit des premiers clichés en couleur de la ville de Rio, montrant les aménagements de la ville moderne et balnéarisée, le dialogue de la nature tropicale avec l'architecture, et (même si c'est plus subtil) la présence noire à Rio de Janeiro. Ces autochromes, mais aussi les nombreuses images stéréoscopiques, permettent ainsi d'étendre les problématiques de contacts culturels Europe/Amériques, propres au musée du Nouveau Monde, jusque vers le début du xxe siècle, où se lit encore dans les paysages urbains et sociaux le passage d'un univers colonial à un univers moderne.